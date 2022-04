ARVAMUS ⟩ Peeter Espak: USA-l napib sekkumiseks jõudu

Viimasel kuul on teravalt päevakorda kerkinud Eesti vajadus kiirelt asuda endale hankima vältimatult vajalikke relvasüsteeme. Kindral Riho Terras on juba ammust aega propageerinud ülioluliste võimekuste kiireks hankimiseks riigikaitselaenu võtmist, eriti aktiivselt on viimasel ajal kohest vajadust hangete tegemiseks rõhutanud Meelis Oidsalu.

Tähelepanu keskmesse on sattunud keskmaa õhutõrje, mille vajalikkusest tõenäoliselt saavad aru küll kõik poliitilised jõud, kuid mille täiemahulist kiiret hankimist on eelkõige Reformierakonna poolt tulev retoorika pidurdanud. Kahjuks on selline retoorika saanud vist kaudset toetust ka mõnedelt sõjaväelastelt, kes on rõhutanud eelkõige vajadust olla valmis just hetkel või kohe varsti saabuda võivateks rünnakuteks. Tuues ühtlasi argumendiks, et keskmaa õhutõrje, mis on küll pikemas perspektiivis vajalik, on väga kallis ja võiks pärssida kohe vajalike võimekuste hankimist nüüdses hetkes.