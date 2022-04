ARVAMUS ⟩ Annely Akkermann: meretuulepargid tulevad

Tuuleenergia kasutuselevõtt Eestis on takerdunud juba kümme aastat. Kuid 6. aprillil on kavandatud vastu võtta ehitusseadustiku muutmise eelnõu number 430, mis koondab ja täpsustab meretuuleelektrijaamade rajamise regulatsioonid. Aprillis on valitsus lubanud kehtestada merealaplaneeringu ning tuua riigikokku eelnõu tuulikutega kaasnevate keskkonnamõjude hüvitamiseks. Seega on jaanipäevaks lootust umbsõlmed lahti harutada, kirjutab riigikogu majanduskomisjoni liige Annely Akkermann (Reformierakond).