ARVAMUS ⟩ Vivian Loonela: 9. mai – võidu või rahu püha?

Sel aastal oleme hakanud 9. maist kui Vene võidupühast – ja sellega kaasnevatest ohtudest – rääkima enam kui varem. Venemaa sõda Ukrainas on andnud selleks muidugi kõik põhjused. Lisaks möödub tänavu 15 aastat pronksiööst ja nende aastatega on Venemaa agressiivsus vaid kasvanud. Nüüdseks sobib Vene võidusõnum juba ka neile, et õigustada sõda Ukrainas. Sellist võidu tähistamist ei pea me tolereerima ei Eestis ega mujal Euroopa Liidus.