ARVAMUS ⟩ Eino Rantanen: Eesti vajab vaimset riigikaitset

Marssal Mannerheim ütles omal ajal, et kindlustustest, suurtükkidest ja välisabist pole kasu, kui tavaline soldat ei tunneta, et just tema kaitseb oma kodumaad. Sarnaselt tõdes ka saksa autor, filosoof ja kahe ilmasõja veteran Ernst Jünger oma autobiograafilises teoses «Im Stahlgewittern» (Terasäikeses), et piisavalt motiveeritud sõdur suudab kaitsta ka kõige lootusetumana tunduvat positsiooni. Lühidalt öeldes, kaitsetahe on sama tähtis kui kaitsevõime, kui mitte tähtsam. Selle väite paikapidavust on äsja korduvalt tõestanud ukrainlaste vapper vastupanu, mis kestab juba poolteist kuud. Nii on ka meie riigikaitse üks võtmeküsimus rahva kaitsetahe ning selle hoidmine ja suurendamine.