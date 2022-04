JUHTKIRI ⟩ Põhjamaine NATO-pere

Soomes ja Rootsis hakkavad need muutused üha selgemini silma. Soome avalik arvamus on ülekaalukalt NATOga liitumise poolt. Rootsis pole toetus veel üle 50 protsendi, kuid toetajaid on rohkem kui vastaseid.

Poole aasta eest tundunuks see võimatu. Rootsis on neutraliteet olnud osa identiteedist ning Soome on hoidnud Venemaaga oma joont, mida nad on pidanud targaks ja tasakaalukaks. Järjepidevamalt on Rootsi ja Soome poliitikas NATOsse astumist toetanud vaid paremtsentristid.

Kremli sõda, tsiviilelanike vastu suunatud tapatalgud ning äärmiselt agressiivne ideoloogia on teinud seni võimatu võimalikuks. Soome ja Rootsi kodanike toetus NATO liikmesusele on suur ja see kasvab.

Erakonnad, kes enne seda küsimust arutamisväärseks ei pidanud, on oma seisukohta muutnud või muutmas. Kui varem öeldi, et Rootsi NATO-debatil on kolm pidurit ehk avalik arvamus, Soome ja sotsiaaldemokraadid, siis nüüd pole neist piduritest suurt midagi järel.

Rootsi sotsiaaldemokraadist peaministri Magdalena Anderssoni seisukohad on kord-korralt vähem tõrjuvad ja ta ei välista enam vajadust analüüsi järele. Paratamatu teravusega tõuseb küsimus esile septembris toimuvatel valimistel. Soome NATO-arutelu on aga juba praegu konkreetsem, peagi valmib julgeolekuraport, mis esitatakse parlamendile.

Me ei peaks naabritele ütlema, mida nad tegema peavad, aga Põhja- ja Baltimaade ühtne NATO-pere oleks meie julgeolekule väga hea väljavaade.

Põhjamaade otsustusprotsess on pikk, põhjalik ja laiapindne ning kõik otsused teevad nad ise.

Kui Venemaa teatas, et Soome ja Rootsi mingil juhul NATOsse minna ei või, siis toetus alliansile neis riikides ainult kasvas. Sestap ei peaks meie naabritele sel moel ütlema, mida nad tegema peavad. Samas pole põhjust varjata, et Põhja- ja Baltimaade ühtne NATO-pere oleks meile julgeoleku seisukohalt väga hea väljavaade.

Postimehe arvates võiks ta seda olla ka Soomele ja Rootsile. Põhjanaabrid on NATO liikmesuse kasuteguritena seni esile toonud eeskätt partnerite suurema valmisoleku Soomet kaitsta ning riigikaitse parema planeerimise, millele tihe koostöö kaasa aitab. Mõlemad tõotavad pikaajalist kasu.

Pole muidugi välistatud, et liitumise korral saab nii Soomele kui ka Rootsile osaks Venemaa kius näiteks küberrünnakute näol või Soome puhul ka suure hulga migrantide toimetamine nende piiri äärde. Küsitav on aga see, kui palju võimalusi loll ja loomuvastane sõda Ukrainas selliste aktsioonide korraldamiseks Moskvale jätab.

Praegu paistab, et sõda Donbassi pärast võib tulla nii pikk, et Soome ja Rootsi jõuavad selle aja jooksul läbida kõik NATOga liitumiseks vajalikud protsessid, olgu need siis sisepoliitilised või puhttehnilised.