Igaühel on omad kevade lähenemist kuulutavad märgid, olgu nendeks kevadõhtuse vihma järel sõõrmetesse tungiv mulla hõng, esimesed samblavaibast turritavad sinililleõied või hoovis uimaselt hüppav rohukonn. Minu jaoks kuulutavad helgemat aega valdavalt linnud, ja eks enamasti mõeldaksegi kevadekuulutajate all just sulelisi.