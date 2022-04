PÄEVAKOMMENTAAR ⟩ Tõnis Oja: sanktsioonid Vene naftale peaks Euroopa üle elama

Juba mitmendat Venemaale kehtestatavat sanktsioonide vooru liiguvad algselt jutud, et sanktsioone ei kehtestata Venemaa gaasile, küll aga sealt tulevale naftale. Kummalisel kombel on Euroopa Liit jätnud nafta siiski sanktsioonide alt välja ning tundub, et nii juhtub ka sel korral.