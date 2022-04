Kevad on aastaaeg, mida ma – nii nagu usutavasti enamik eestlasi – kõige kannatamatumalt ootan. Kuigi Marie Under on kirjutanud: «Mu kevad algab pääle jõulu juba...», jääb minu jaoks aastalõpu viimastest päikesekiirtest kevadetunde tekitamiseks siiski väheseks.