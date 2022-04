Kui ma rääkisin tütrele sõjast Ukrainas, valisin hoolikalt sõnu. Et ma ei ütleks, et Venemaa ründas või venelased sõdivad, vaid et Venemaa president tegi sellised valikud ning sundis oma sõjaväge vägivallatsema. Mitte Venemaa ega venelased, vaid inimene ja need, kes allusid või sunniti manipulatsioonile. Et mu tütar teaks manipulatsiooni ja propaganda ohtlikkust, aga mitte Venemaa ja venelaste ohtlikkust.