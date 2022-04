ARVAMUS ⟩ Gaspar Šabad: putinistidega seotud brände tuleb boikottida

Kahekümneaastase karjääri jooksul on Timati positsioon Vene hiphop maastikul sama kindel, kui Genka Eestis. Tegemist on oma valdkonna teerajajaga paljude tänaste artistide jaoks. Senise elutöö hulka mahuvad mitmed muusikaauhinnad, aga ka koostööprojektid tuntuimate lääne nimedega. Räpparid Snoop Dogg, P. Diddy ja Fat Joe on vaid mõningad žanri staarid, kellega Vene räpistaar on ühiseid lugusid avaldanud. 2011 aasta suvel troonis Timati mitmete lääne edatabelite tipus looga «Welcome to St. Tropez».