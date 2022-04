ARVAMUS ⟩ Andres Kraas: Vene koolide säilitamine on karuteene nii eestlastele kui ka venelastele

Õpetajana puutun eesti koolis õppivate venelastega tihedalt kokku, müts maha nende ees, sest enamik neist pärineb kodudest, kus eesti keele oskus on üsna nõrk või puudub üldse. Mõni aeg tagasi pöördus minu poole nõu küsimiseks paar õpilast. Nad olid mures oma vene koolis õppivate sõprade pärast, kes lõpetavad tänavu ühe pealinna vene gümnaasiumi, kuid ei oska üldse eesti keelt. Paraku on täiesti tüüpiline ja iseloomustab paljude vene koolide taset ja suhtumist, nii eesti keele õppesse kui ka Eesti riiki tervikuna. Seetõttu pole neil noortel ka mingit lootust Maarjamaal oma jalga kõrgkooli ukse vahele pista. Koolitee jätkamiseks siirdutakse siis üldjuhul Venemaale, kuhu meie sõbrad aga mitte mingil juhul minna ei tahtnud. Soovitasin neil kähku eesti keele kursustele minna ja endale riigikeel nii palju selgeks teha, et sügisel oleks võimalik astuda mõnda Eesti ülikooli. Kas minu nõu kuulda võeti, ei oska öelda. Tänast poliitilist olukorda arvestades Venemaale õppima minemise šansid kindlasti ahenevad ja tõenäoliselt ei pääse sinna niipea enam Eestist keegi.

Mõneti on sellistest noortest inimestest kahju, kuid samas elab enamik neist juba teist või kolmandat põlve Eestis, ent pole siiani vaevaks võtnud eesti keelt selgeks õppida ja surfavad täiega venekeelses inforuumis. Et see nii jääkski, selle eest kannavad lisaks Venemaale hoolt ka Eesti poliitikud, eelkõige need, kes ligi paarkümmend aastat Putini võimuparteiga ühes liivakastis on mänginud. Kõige rohkem torkab see silma Tallinnas, kus linnavõim jätkuvalt vene koolide säilitamisesse tulihingeliselt panustab. Linnapea ülesastumised venekeelses meedias ei jäta selles vähimatki kahtlust. Vene koolide põlistamise püüde tõttu jääb üks osa muukeelseid noori Eesti elust täielikult kõrvale ning koos sellega ka kõikidest võimalust ja hüvedest, mida riigikeele oskamine enesega kaasa toob. Kõige selle tulemusena on tekkimas nn kadunud põlvkond – just täpselt samasugune nagu Putini Venemaalgi, kus tervest generatsioonist suurvene šovinismi tankiga üle sõidetakse.