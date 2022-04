ARVAMUS ⟩ Kaido Pihlakas: relvaseadus tuleb muuta karmimaks

Agressiivne suurriiklik poliitika on Venemaale omane olnud läbi aegade, sõltumata kehtivast riigikorrast, ning selle kandvaks jõuks on oma ülevõimu sõjaline kehtestamine naaberriikides, millele eelneb oma rahva järjekindel mõjutamine valede ja vaenuga, et õigustada oma vallutusi. Sellist vaenulikku poliitilist hoiakut on Kreml järjekindlalt rakendanud ka nii Eesti kui teiste Balti riikide suhtes. Kasutades meie demokraatlikku riigikorraldust, sõna- ja meediavabadust, kasutades võimalust oma meediakanalite kaudu mõjutada meie venekeelset elanikkonda. Samas võimaldab Eesti demokraatlik riigikorraldus ja seadustik isikutel, kes ei ole Eesti kodanikud või on meie riigi suhtes vaenuliku Venemaa kodanikud, omada teatavas osas meie kodanikega võrdseid õigusi, kuid mitte kohustusi.