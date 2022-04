JUHTKIRI ⟩ Ukrainale tuleb palju rohkem relvi anda

Venemaa tahab ära ­võtta kogu Ida-Ukraina Donbassi piirkonna, et rajada maismaaühendus Krimmiga, kinnitas NATO peasekretär Jens Stoltenberg teisipäeval.

Oleme sõja vahepunktis, kus Vene väed on tagasi tõmbunud, et valmistuda uueks rünnakuks. Vene armee võib olla nõrgenenud, kuid uus rünnak on ikkagi väga ohtlik. Valearvestused, mis venelaste esimese kallaletungi untsu ajasid, ei pruugi korduda.

Samuti pole alust arvata, et väheneb põhjendamatu julmus, mille tunnistajaks maailm on olnud. Pigem see kasvab. Nüüd räägivad šovinistid juba deukrainiseerimisest, sisuliselt Ukraina hävitamisest.

Tapatalgud Butšas ja mujal kannustasid lääne poliitikuid taas suuremale otsustavusele, aga esialgu vaid sõnades. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on öelnud, et suurem hulk kiiremini saadud relvi võinuks ära hoida tuhandete inimeste tapmise. «Ma ei süüdista teid, ma süüdistan ainult Vene sõjaväge. Kuid te võinuks aidata,» oli ta sõnum läänele.

Täna kogunevad NATO välisministrid on hästi teadlikud nii olukorrast kui ka Zelenskõi palvetest. Sõja edasist käiku aitab Ukraina kasuks kallutada ainult raskerelvastus, mida peab olema palju. Ja see, et ei kohkuta tagasi Venemaale veel tugevamate sanktsioonide kehtestamisest eesmärgiga kuivatada kokku kõik kohutava sõjamasina rahaallikad.

Ohtlik on võtta Ukraina esialgset edu sõjaväljal kinnitusena, et Ukraina on selle sõja juba võitnud või kohe-­kohe võidab. Samuti ei tohiks ühegi lääneriigi huvides olla pikk kurnamissõda, kus toetus Ukrainale on mõõdukas ning Venemaa leiab võimalusi uusi ressursse koguda.

Venemaa ei parane praeguse režiimi täieliku kokkuvarisemiseta. Iga järeleandmine sõjakurjategijaile on uue vägivalla ja uute sõdade seeme.

Mida kiiremini, mida ühemõttelisemalt Ukraina selle sõja NATO ja ta liikmesriikide abiga võidab, seda parem kõigile. Kaasa arvatud Venemaale. Sest Venemaal ei tule mingit paranemist ilma praeguse režiimi täieliku kokkuvarisemiseta. Iga järeleandmine sõjakurjategijaile ja nende võikale ideoloogiale on uue vägivalla ja uute sõdade seeme.

Lääne poliitikuil tuleb endilt küsida, millist Ukrainat nad tulevikus näha tahavad. Kui Ukraina lääne väheses abis ja kõhklustes pettub, võib ta ränkraske sõja võitjana ­mõnedki läänele loomulikuna paistvad arusaamad demokraatiast ja võimude lahususest üle parda heita, valida mõne kummalise arengutee. Me ei oska seda kirjeldada, aga jämedalt midagi sellist nagu Vene-vastane Türgi või Ungari. Demokraat Zelenskõi ei jää sajaks aastaks lääneliku Ukraina tagatiseks.

Praegust sõda on võrreldud Tšetšeenia sõdadega. Siin tuleb sõjaliste aspektide kõrval mõelda ka psühholoogilistele. Suur osa tšetšeene radikaliseerus pöördumatult, kui nad said aru, et lääs ei suuda ega taha neid Vene sõja ja inimõiguste rikkumise eest kaitsta.

Tõsi, Ukraina mentaliteet ja riigi õiguslik seisund pole Tšetšeeniaga võrreldav. Rahvusvaheline õigus kaitseb neid ka juhul, kui Kremli võimukandjad päevast päeva kordavad, et Ukrainat ja ukrainlasi pole olemas.