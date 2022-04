See on ikka olnud nii, et inimesed hakkavad kaitsekulutuste peale mõtlema alles siis, kui läheduses pommid juba plahvatavad, ja avastavad, et naaberrahvaga ei ole kõik korras, alles siis, kui naaber juba suust verist vahtu välja ajab. Nii see peabki olema, selles on oma loogika ja eriti on see nii demokraatlikes riikides.