ARVAMUS ⟩ Kaire Uusen: rohkem läti ja soome keelt!

Eestis on vene keele tähtsus viimasel kümnendil kasvanud ja oleme sellele ise rohelist tuld näidanud, ehkki muutunud oludes tuleks soosida soome, rootsi ja läti keelt. Ka koolides. See on üks julgeolekugarantii, mis tihendaks ka sidet lähinaabritega, kirjutab kolumnist Kaire Uusen.