Julgeolekuolukorda tuleb hinnata kiiresti ja see hinnang näitab, et kaks teemat tõusevad esile – julgeolek ja haridus.

Julgeoleku valdkonnas tuleb usaldada juhte ja ise liituda Kaitseliiduga, et olla kriisiolukorras ettevalmistatud ning panustada efektiivselt. Haridusvaldkonnas on seni püütud vältida tüli ja kuna Venemaa on lubanud eestikeelse haridussüsteemi laiendamisel seda kohe tekitada, siis on parlamendienamused eri aegadel igaks juhuks tagasitõmbunud.