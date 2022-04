Sõda, mida Venemaa peab Ukraina vastu, on juba häirinud enamikku Ukraina tootmisvõimest. Samuti on rahvusvahelise kogukonna poolt Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonid teinud lõpu aastakümneid kestnud majanduslikule koostööle mitmes harus. Vaatleme kahe aastakümne vältel kogu maailmas toimunud kodusõdade empiiriliste andmete põhjal, kuidas rahvusvahelised tarneahelad kohanevad vägivalla tekitatud majandushäiretega ning kui tõenäoline on, et rahvusvahelises majanduses taastub kunagi sõjaeelne olukord.