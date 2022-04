Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu maade otsust külmutada Venemaa keskpanga valuutavarud tõttasid vaatlejad kiiresti enneolematuks nimetama. See, aga ka näiteks osa Vene pankade maksesüsteemist SWIFT välja jätmine on tekitanud arvamusi, et dollari roll maailmas peab nüüd kahanema.