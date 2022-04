LUGEJAKIRI ⟩ Jüri Lass: mitte lihunik, vaid massimõrvar!

Putin ei ole lihunik, sest lihunik on aegade jooksul olnud üks vajalik ja oskusi nõudev amet. Ta kutsuti vanasti kohale, kui peremees ise ei osanud oma loomale, olgu see siga või lammas või suurem elukas, ise korralikult otsa peale teha, kui tema aeg kätte tuli. Kutsuti põhiliselt sellepärast, et lihunik oskas lojuse loomade taevasse saata ilma talle liigseid piinu tekitamata. Üks osav liigutus ja oligi sellest loomast liha saanud. Mina olen veel selle aja inimene, kes seatappu lapsest peast kõrvalt näinud. Täpselt nii see käiski: suts noaga ja valmis. Siis riputati siga tagajalgu pidi üles, et veri valguks välja alla pandud pesuvanni, et lihasse verd sisse ei jääks ja see liha ära ei rikuks. Kaks vanemat meest, kes seatappu toimetasid, nägid mind seda asjatoimetust kord veidi kaugemalt piilumas. Nad jõid seaverd topsist ja kutsusid ka mind: tule proovi, poiss, soe sea veri mekib hästi. Ise jõid viina sea lihaks saamise peale.