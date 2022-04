ARVAMUS ⟩ Marika ja Aksel Kirch: Vene haritlased Russki mir‘is

Kui on vaja valida pool – demokraatlikud riigid või Venemaa fašistlik režiim –, siis ei saa öelda, et selline otsus on vastuolus vaba akadeemilise kogukonna väärtustega, nagu on väidetud. Samuti on väidetud, et tavalised ja rahumeelsed Vene kodanikud on selle režiimi ühed suurimad ohvrid. Ei ole! Suurimad ohvrid on need inimesed ja eriti noored, kelle elud jäävad Venemaa sõjalise kallaletungi pärast elamata.