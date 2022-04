ARVAMUS ⟩ Kätlin Konstabel: Ukraina põgenike trauma

Ukraina põgenikud on nii asjalikud, nii tublid – kohe tahavad tööle, lapsed panevad kooli, tegutsevad. Jah, nukrutsevad ka, aga tunduvad sõja jalust pagenute kohta imetlusväärselt krapsakad ja hakkajad. Selline mulje võib sõjapõgenikest jääda meedias. Põgenikele on loodud võimalus saada vastuvõtu- ja majutuskeskustes ka psühholoogilist esmaabi ning võib tekkida tunne, et vaimse tervise poolelt on asjad kontrolli all. See tunne võib olla petlik.