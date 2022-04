Eesti on viimastel aastatel saavutanud venekeelsete elanike lõimimisel edu, probleeme on eestikeelse elanikkonna kaugenemisega riigist. Seetõttu peaksime venekeelsete elanike meelsuse survestamisel olema targad ja tegelema ka eestikeelsete elanike lõimisega, kirjutab toimetaja Meelis Oidsalu.