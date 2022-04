Ukraina on kandnud nii ränki kaotusi, et ükskõik milline sõja tulemus ei anna alust rõõmustada. Võidurõõm ukrainlaste lahingulise edu üle ei tohiks varjutada asjaolu, et Venemaa paneb Ukrainas toime genotsiidi, kirjutab toimetaja Meelis Oidsalu.