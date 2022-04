NÄDALA NÄGU ⟩ Priit Hõbemägi: WTF, Tarja Halonen?

Ta ütles sel nädalal interv- juus Soome Ylele, et Balti riigid liitusid NATOga muu hulgas selle pärast, et olid «Nõukogude Liidu ajal harjunud kollektiivse julgeolekusüsteemiga.» Maailmakuulus soome kirjanik Sofi Oksanen kirjutas selle peale Twitteris: «WTF? See ei olnud kollektiivne julgeolek. See oli okupatsioon».