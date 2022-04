Just järgmisel nädalal algavad üle Eesti mitmesugused päevakud: orienteerumisklubide korraldatavad ette­registreerimata osalusega tööpäevajärgsed orienteerumisjooksud. See on formaat, mis mõeldi välja just Eestis – esimene seesugune neljapäevak toimus 1964. aastal Pirital.