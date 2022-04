ARVAMUS ⟩ Ahti Kallikorm: Russki mir, idi....

Sõja algusest Ukrainas on möödas juba viis nädalat. Iga neljas Ukraina elanik on pidanud oma kodust lahkuma. Seda riigis, kus elab 40 miljonit inimest. See riik on meist ühepäevase autosõidu kaugusel. Me peame olema valmis halvimaks, aga tegema seda organiseeritult ja kindlas teadmises, et Eesti on hästi hoitud.