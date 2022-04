INTERVJUU ⟩ Catherine Belton: näeme Putini režiimi viimaseid aastaid

Esimesed märgid on pärit ajast, mil president Boriss Jeltsin andis prokuröridele käsu välja uurida, mis sai Nõukogude Liidu kommunistliku partei välismaal asuvast tohutust varandusest pärast NSV Liidu lagunemist. Prokurörid leidsid NLKP poliitbüroo rahvusvahelises osakonnas tõendeid, et mõned KGB välisluure töötajad olid kutsutud appi, et aidata parteil välismaal oma varasid peita ja varifirmasid luua. See juhtus 1989.–1990. aastal. Nad plaanisid soodsa maksurežiimiga riikides, näiteks Šveitsis, ettevõtteid asutada ning varandused seal peita ja maskeerida. KGB-lased ise väitsid, et see aitab parteil üleminekuaja üle elada ja turumajanduse tingimustes edasi kesta, nii et nad tõesti valmistusid üleminekuajaks.