PÄEVAKOMMENTAAR ⟩ Andres Haabu: kaitseväe vorm annab au

Võiks ju arvata, et vastukaaluna aina agaramale Venemaa propagandasümbolite kasutamisele on ka eestimeelsed inimesed ringi käimas senisest veelgi sirgema seljaga, vahest ka sini-must-valge rinnamärk või Ukraina lipu värvides lint kuuehõlmas lehvimas. Ja loomulikult eeldaks, et võib julgelt ja midagi kartmata 9. mail ringi liikuda Eesti vormis kaitseväelane, sest eelmise aasta vormi varjata soovitavat korraldust ju ometigi uuesti ei anta...

Paraku kõlas kaitseministeeriumi pressikonverentsil kolonelleitnant Tõniste suust lause, mis kaitseväe vormi kandmist pronkssõduri naabruses paikneva väeosa ümbruses 9. mai sündmuste ajal just liiga agaralt ei toeta. Tõniste vastas ajakirjaniku korduva küsimise peale, et vormi kandmise üle otsustamisel lähtutakse riigi juhistest.

Kas on nii, et taaskord antaksegi välja korraldus või soovitus, et kaitseväe vormis ei tasu pronkssõduri lähistel paiknevasse väeossa oma samme seada? Kas on tõesti võimalik, et tänases olukorras, kus aina ülbemaks ja julgemaks kasvav Venemaa peab Ukrainas üle aastakümnete kõige verisemat sõda; kus vene propaganda ründab kõike, mis ette jääb; kus meie ühes Euroopaga oleme kehtestanud agressor Venemaale enneolematuid sanktsioone ja relvastame ja toetame jõletu rünnaku alla sattunud Ukrainat - kaalume ometi isekeskis võimalust anda oma sõduritele korralduse pea õlgade vahele tõmmata ja märkamatult tsiviilriideid kandes ja mööda seinaääri liikudes oma pronkssõduri lähedal asuvasse väeosasse imbuda?