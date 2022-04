LUGEJAKIRI ⟩ Miks Soome on Euroopa Liidus?

Võtame kas või selle NATO küsimuse – soome ei ole kunagi olnud sõjalistes liitudes, sest Rootsi on olnud sõjaliselt neutraalne. Ja seepärast me ei ole ka NATOs. Eestlased on alati olnud mingis sõjalises liidus ja see on täiesti okei. Soomlaste suhted Eestiga on alati olnud tunnustavad, ükskõik, millises sõjalises liidus ka eestlased parasjagu ei ole, sõbrakaubandus käib ikka.