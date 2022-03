JUHTKIRI ⟩ Kõrgharidus on meie oma vaimne Mariupol

Mariupol on juba kuu aega piiramisrõngas ja selle ajaga on Tallinna-suurusest sadamalinnast jäänud järele üksnes varemed. Mariupoli hävingule on raske leida võrdlust, ilma et see pisendaks nende kannatuste traagilisust. Samas on ka Eestis valdkond, mis on samuti sattunud omamoodi piiramisrõngasse. See piiramisrõngas valdkond, meie oma Mariupol, on Eesti kõrgharidus.