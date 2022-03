Käesolev Fookus heidab ühe arvulise pilgu probleemile, mis koondub fraasi «vananev heaoluühiskond». Küllap leiab Eestis küllaga neid, kes protesteerivad vahetu kogemuse ja spontaanse õiglustunde ajel selle vastu, et Eestit heaoluühiskonnaks pidada. Eks üks põhjus ole see, et meie kõrval ja seega kõige käepärasem võrdlusalus on heaoluühiskondade absoluutne tipp.