HARIDUS JA TEADUS ⟩ Katrin Pihl: sotsiaaltööks on vaja aina kopsakamat teadmiste ja oskuste pagasit

Töökäte nappus ja üha keerukamate probleemidega kliendid on loonud olukorra, kus sotsiaaltöö tegijatel on vaja universaalseid oskusi ja võimet katta korraga mitut ametit. Valdkonna töötajate kompetentsuse tasemel hoidmiseks on vaja pakkuda suuremas mahus kontrollitud kvaliteediga täiendusõpet, kirjutab OSKA uuringujuht Katrin Pihl.