ARVAMUS ⟩ Roman Kikh: armastusega pimeduse vastu

Alates 24. veebruarist 2022 on paljude inimeste tähelepanu pööratud pidevalt Ukrainale. Meie näeme hävitatud linnu: Mariupol, Herson, Harkiv, Butša, Irpin, Hostomel… Saame aru süütute sõjaohvrite arvust, mida on põhjustanud Venemaa õigustamata agressioon Ukraina vastu. Meie näeme inimesi, kes on sunnitud muutma elukohta Ukrainas, ja neid, kes sõjapõgenikuna on pidanud rändama kaugele oma kodumaast. Me näeme inimesi, kes on sõjast haavatud, kes on näinud tapmist, kes on matnud inimesi ühishauda või oma majahoovi. Ja sellistes tingimustes on eriti oluline säilitada usku.