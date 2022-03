Põhiliselt põlise looduse uurija ja kaitsjana on mulle arusaamatu, miks linnas ei võiks olla vaikset ja veidi hooldamata loodust. Isegi kui käsitleda linna eelistatult inimeste elukeskkonnana, siis introvertsetele ja aeglastele inimestele on linnaloodust vaja. Kahjuks pole nad enamasti kuigi häälekad... sest nad on ju introverdid või liiga noored või vanad.