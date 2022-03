Mul on isiklik kogemus: mina olen okupant olnud! Ma tean, mis tunne see on! Iga Eesti mees peab olema valmis isamaad kaitsma. Ja ellu jääma ka siis, kui see tundub võimatu.

Mõned pildid elus ütlevad rohkem kui teised. Eesti mehed peavad täna kaitsma isamaad, kuid veel 40 aastat tagasi see nii ei olnud. Tuli olla okupant ja püüda okupeerijana ellu jääda. Milline on meie kaitsetahe ning kas kõik Eesti mehed on valmis kodumaad kaitsma, määrab meie saatuse. Nagu see, kas iga ukrainlane on valmis oma maa eest seisma ning tegema seda iga hinnaga – sageli elu hinnaga.