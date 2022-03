Iga linn on tekkinud ja arenenud sinna, kus kunagi on olnud põllud, metsad ja rohumaad. Laienedes on linnad jõudnud ka soode ja jõelammideni, mida tulvavesi aeg-ajalt üle ujutab. Varem või hiljem jõuavad linnad mingite piirideni – mida edasi, seda raskem on leida kohta tarvilike ehitiste ja rajatiste jaoks, rääkimata uute liikluslahenduste arendamisega seotud läbimurretest.