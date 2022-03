ARVAMUS ⟩ Edward Lucas: arglikkus ja keerutamine jätavad püsivad armid

Mis jääb ukrainlastele meelde nendest 2022. aasta traumeerivatest nädalatest? Kindlasti võõraste inimeste lahkus. Naaberriikide ja Saksamaa reageerimine humanitaarhädaolukorrale on olnud liigutav. Tulin just Krakówist: Poola kultuuripealinn on täis Ukraina lippe, abi pakkuvaid plakateid ja põgenikke võõrustavaid kodusid. Moldova, Euroopa vaeseim riik, on ilma kaeblemata kandnud erakordset koormat.

Ka jõupingutused sõjalise toetuse pakkumiseks on olnud silmapaistvad. Eesti, veidi üle miljoni elanikuga riik, mille SKT on 30 miljardit dollarit, on andnud kuus korda rohkem sõjalist abi kui Saksamaa, mille rahvaarv on 80 miljonit ja majandus 65 korda suurem. Erakordseid suuremeelseid tegusid on teinud ka eraisikud: näiteks leedulased on kinkinud oma isiklikke maastureid rindele saatmiseks. Inimesed nendes riikides teavad, mis on kaalul.