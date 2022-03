ARVAMUS ⟩ Hendrik Agur: Ukraina õpilased kui võimalus

Pommirahe alt põgenenud pered on end sisse seadnud Eestis ning Ukraina õpilaste esimene koolinädal Kohtla-Järve gümnaasiumis on seljataga. Loodud on õppeprogramm, milles nad õpivad mõnesid kursuseid ja aineid koos meie õpilastest gruppidega, näiteks keeled, matemaatika ja kehaline kasvatus, kuid eesti keele algõpet ja ukraina keelt eraldi Ukraina grupina. Eriti uhke tunne on, et ukraina keelt ja kirjandust õpetab meie enda ukrainlannast õpetaja, kes töötab meil kooli loomisest alates juba kolmandat aastat. Igal Ukrainast tulnud õpilasel on oma õpilasmentor ja tugiõpetaja, kes moodustavad uue õppuri turvavõrgustiku, pakkudes tuge, nõu ja lihtsalt inimlikku soojust.