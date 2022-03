RAHVASTIK ⟩ Lea Danilson-Järg: kriisivalmiduses tuleb loota vaid naistele?

Viimastel nädalatel on meedias sageli juttu olnud elanikkonnakaitse olukorrast Eestis. Ukrainale kallaletungi jahmatus on tasapisi mööda saamas ning järjest enam jõutakse mõelda ka sellele, kuidas meie ise sarnases olukorras hakkama saaksime.

Paraku on selgunud, et Eesti ettevalmistus sõjaajaks pole kiita – ohuteavituse süsteem puudub, varjumiskohti pole planeeritud ega märgistatud, varude seis on kahtlane. Pea ainsaks töötavaks abivahendiks on Naiskodukaitse poolt vabatahtlike abil loodud äpp «Ole valmis!», mis aitab kasutajal kriisivarusid planeerida, pakub juhtnööre erinevateks ohuolukordadeks ning koondab olulisi telefoninumbreid. Paistab, et kriisiks valmistumises saabki loota vaid naistele.