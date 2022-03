RAHVASTIK ⟩ Airi Tooming: kriisivaru aitab hoida lihtne reegel

Hädaolukorraks vajaliku toiduvaru kuldreegel, mida järgin ise ja soovitan ka teistele on, et igapäevaselt tarbitavaid toiduaineid tuleb osta mitte siis, kui need on täiesti otsas, vaid jälgida, et kogu aeg oleks varu. Näiteks kui keskmiselt tarbitakse pere peale pakk makarone nädalas, võiks kapis olla 2–3 pakki – tarbite paki ära, ostate järgmisel poeskäigul kohe juurde. Kui toiduaineid selliselt roteerida, mitte eraldi kasti kriisivaru koguda, pole karta, et midagi vanaks läheb, ning ka soetamise kulu pole suur.