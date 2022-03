RAHVASTIK ⟩ Jaan Tross: uues julgeolekukeskkonnas lõpetame soikus tööd

Seoses Ukraina sõjakoledustega räägitakse üha enam elanikkonnakaitsest ning kohati jääb mulje, et peame hakkama seda alles looma. Tegelikult ulatuvad elanikkonnakaitse juured Eestis juba 1930. aastatesse. Sellega on tegeletud ka läbi taasiseseisvusaja, kuigi erinevate nimetuste all ning muutunud on ka elanikkonnakaitse eesmärgid ja poliitika.