ARVAMUS ⟩ Endel Talvik: võtame putleristidelt nende 9. mai üle

«Kommunismi võidu» tähistamise hirmus oleme selle tähtpäeva tähistamist vältinud. Ja nüüd on tekkinud küsimus, äkki on see olnud viga? Me oleme imeilusa kevadpäeva ära andnud putleristidele pühitsemiseks. Nemad tähistavad ja meie vaatame pealt. Ja vähe sellest, nüüd hakkame ka neil tähistamist ära keelama. Sõja olukorras on see mõistetav, kuid ikkagi – miks peaksime me laskuma sellele tasemele? Sest vaikselt, nurga taga või kõvasti vastandudes nad ikka tähistavad. See on neile teatud sümbol ja ikoonilise tähendusega üritus.

Mis oleks, kui me ise hakkaksime ka Euroopa päeva tähistama? Kui võidu päeva putleristide üle! Muudame 9. mai uuesti eurooplaste päevaks – Euroopa lippude, Ukraina lippude ja meie oma rahvuslippudega. Me teame, et praegu on Eestis Ukraina lipp palju võimsam kui Z või Georgi lint. Läheme kõik välja seda päeva tervitama ja Ukrainat austama! Me ei pea venelastele vastanduma, las kõnnivad oma Georgi lintidega, meie tuleme Ukraina, Euroopa ja Eesti lippudega. Nii näitame, et Euroopa on võimas, ja võtame tavalistelt venelastelt ära vastandumisvõimaluse. Isegi Aljoša juurde võib Ukraina lipu viia. Ka ukrainlasi on selle kuju taga palju. Me ei pea putleriste kartma ja neid keelama hakkama. Loomulikult ei pea lubama ilmset putinistide rongkäiku, kuid mida rohkem me 9. mai tähistamist keelame, seda rohkem me tegelikult ju pelgame, et nad tulevad tähistama. Tähistame siis pigem ikka ise.