ARVAMUS ⟩ Maarja Siiner: mida Miša ei õpi, seda Mihhail ei tea

Latentselt on sõda Eesti haridusmaatikul kestnud seega juba 31 aastat, otsekui oodates hetke, et ükskord lahvatab vimm, mis kogunenud salaja.

Lahus koolisüsteemi säilitamist on põhjendatud regionaal- ja julgeolekupoliitikaga, kuid osalt on seda ka juhtinud mõlema poole alateadlik soov hoida vene ja eesti meel ja keel lahus. Kahjuks on just selline taktika viinud olukorra eskaleerumiseni. Keele- ja julgeolekupoliitika uuringud näitavad selgelt, et lahus koolisüsteem on segregeerituse alustala ja segregeeritus omakorda soodustab elanikegruppide vahelisi pingeid ja konflikte.