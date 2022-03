VANAD UUDISED ⟩ Eestlaste meeleavaldus Petrogradis

Wennad! Kätte on jõudnud see suur silmapilk, millest laulsid me laulikud tasa ja sala, millest unistasid hilja aja eest weel kodumaa pojad! Eesti on waba!

Pole enam seda Eestit, kus parunite kepp ja mustasajaliste wana Wene walitsuse ametnikkude rusikas wiimse silmapilguni eestlase pääl lasus. Unustamatud rewolutsionipäewad tõiwad ka wäiksele Eestile wabaduse, täielise wabaduse! Eesti taewas sinab jälle nagu ennemuiste sügawaltsiniselt. Eesti päikene naerab jälle lahkelt wastu kodumaa pojale selgelt sätendab ta wastu me silmist, särab me rõõmu pisarais... Et Eesti on waba, seda näitas meile 26. märtsikuu päew päälinnas, et Eesti on wabadust wäärt, seda näitasid kodumaa pojad... Seda näitas meile seesama päew, mil kord meile nõndanimetud «wabadus» anti, mil aga meie ka esimest nüüd tõsist wabaduse püha pühitsesime.