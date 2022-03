Saksamaa sõltub Venemaast umbes kolmandiku osas oma energiatarbimisest. Sealse impordi lõpetamisel tuleb leida asenduseks tarnijad või kärpida tarbimist. Sellega kaasnev hoop majandusele aga on arvutuste järgi hallatav.

Saksamaa Vene energiast äralõikamise makromajanduslikud mõjud sõltuvad suuresti ulatusest, mil määral suudab tootmisstruktuur kohaneda fossiilenergia vähenemisega ning kui asendatav on Vene import teiste tarnijate impordiga. Väga lühikeses vaates on see asendatavus muidugi piiratud. Elektritootmine saab kohaneda kiiresti ja suhteliselt väikese kuluga, ent maagaasi kui tooraine asendamine saab olema keerulisem või isegi võimatu.