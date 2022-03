ARVAMUS ⟩ Raivo Vare: Venemaa majandus laperdab sõjatuultes

Vladimir Putini algatatud sõjaline kallaletung Ukrainale ja selle tõttu alanud suurim sõda Euroopas pärast II maailmasõda on lisaks kirjeldamatutele inimkannatustele ja -ohvritele, millest me saame teada üha õõvastavamaid detaile, toonud kaasa ka märkimisväärsed majanduslikud tagajärjed,

Euroopas ennustatakse sõltuvalt sõja edasisest käigust kuni 3,3-protsendilist majanduskasvu pidurdumist 2022. aastal. Venemaa majandus langeb kuni 15 protsenti. Venemaa elanike jaoks langeb tarbimise kvaliteet ja tagasi võib tulla defitsiidimajandus. Venemaa elanike enamik on võimeline kohanema ka uutes, raskemates majandustingimustes. Suurim mõju on energiakandjate ekspordi edasisel olukorral ja kehtivatel finantsvaldkonna sanktsioonidel, eriti valuuta- ja kullareservide suhtes. Ma ei hakka seekord rääkimagi Ukrainast, kus sõjast tingituna on majanduslanguse näitajad juba kümnetes protsentides.