Macronil on parajasti käsil valimisvõitlus ja ta sai päris pahaseks, kui USA president Biden lausus seda, mida mõtles: Putin ei tohi jätkata Venemaa riigijuhina. Kuigi välisminister Blinken pehmendas Bideni mõtet, on Macron nüüd hädas, et Putin ei tõstagi enam oma punast telefonitoru. Nagu olen varem maininud, on Macronil vaja ka Venemaalt hääled kätte saada. Samas on hämmastav, mida vastas Macron ajakirjanikele, keeldudes Putinit diktaatoriks nimetamast: kõige tähtsam on teda mitte määratleda! Niiviisi lubab Macron kaitsta oma riiki, mitte solvates Putinit. Vapustav lihtsameelsus!