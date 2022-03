ARVAMUS ⟩ Kalle Laanet: teeme kõik, et sõda ei jõuaks Eestisse

Selleks et praegu Ukrainas toimuv Eestisse ei jõuaks, otsustasime valitsusega lisada meie riigikaitsesse ja sisejulgeolekusse veel ligemale tavapärase eelarveaasta kaitsekulutuste jagu – ligi 500 miljonit eurot. Nagu öeldud, lisandub see summa riigieelarves niigi ette nähtule ja hiljuti vabariigi valitsuse poolt jaanuaris erandkorras laiapindse riigikaitseks eraldatud 380 miljonile eurole. Kõik see kokku on Eesti riigile ja meie maksumaksjate üldarvu arvestades märkimisväärne kogus raha, meie raha. Raha, mida saaksime tervemõistuslikes oludes kulutada haridusele, teadusele, pansionideks, keskkonnakaitsele, laste tervishoiule... Kahjuks on meil aga vaja õhu- ja tankitõrjet ning muid võimekusi, et saaksime küsimusele, kas sõda jõuab Eestisse, vastata: ei!