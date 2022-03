Tiit Kärner: sallivuse sildi all loodud Vene maailm tuleb võita

Ajakirjanduses on sageli juttu nn lamemaalastest, kes väidetavalt peavad Maad taldrikukujuliseks. See tõstab kirjutaja enesehinnangut – mina nii rumalasti ei mõtle. Õnnetuseks, nagu kirjutas Anna-Maria Sepp («Tähenduse teejuht», 19.2.2022), on see ettekujutus tänapäeva produkt. Keskajal ega varem keegi sellist asja ei uskunud. Kerakujulise Maa ümbermõõdu määras Eratosthenes juba 3. sajandil e.m.a. Ja kui paljud oleks Galilei kõrval seistes suutnud taevasi kristallsfääre kõrvale jätta ning tema pikksilma usaldada?

Veel asjakohasem on küsida, kui paljud suudavad nüüdisajas viibides õige ja vale vahel vahet teha. Kui paljud on veendunud, et meie ühiskonna kõige pakilisem ülesanne on Eesti elanike kiire lõimumine? Ilmselt paljud, igatahes korraldatakse paljude ametkondade tööd sellest ettekujutusest lähtudes. Ometi on propageeritud lõimumispoliitika absurdne kõigis võimalikes aspektides.