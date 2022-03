ARVAMUS ⟩ Taavi Pern: õigussüsteem vajab selget tegevusplaani

Saabusin öösel kell 1.30. Ees ootasid vilkurid, juurdepääsuks ­suletud kesklinn ja nurgatagust ­marsruuti otsiv taksojuht. Kohe järgmisel hommikul kogunesime prokuratuuris, kus saime juhtnöörid: kahtlustatavaid on sadu ja igaühega tegelemiseks seetõttu ehk 15 minutit. Tegime kõik endast oleneva, et vastasel poleks võimalust väita, et Eesti ei ole ­õigusriik. Töö käis täiesti tavatutes oludes: kontorist väljas, internetita ning prokurörid, kohtunikud ja advokaadid olid üksteise kõrvalruumides. Sellest hoolimata saime kiireloomulised menetlustoimingud sadade rahutustes osalemises kahtlustatavate suhtes üheskoos läbi viidud. Tõestasime, et efektiivne, kiire ja õigusriigi põhimõtteid järgiv kriminaalmenetlus kriisi ajal ei ole pelgalt helesinine unistus, vaid käegakatsutav reaalsus.